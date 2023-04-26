المتهم بحيازة 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية يعترف: «مكسبها حلو»

«الأعياد والمناسبات بتبقى فترة مكسبها حلو في مجال الألعاب النارية والصواريخ عشان الإقبال عليها كبير»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بحيازة 1.5 مليون قطعة من الألعاب النارية بمنطقة الجمالية في القاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

تخزين الألعاب النارية في مخزن بالجمالية

وأضاف المتهم خلال جلسة التي أجريت معه: «بتاجر في الألعاب النارية وتحديداً الصواريخ، وبخزنهم في المخزن بتاعي اللي في الجمالية»، موضحاً أن المخزن وقت القبض عليهم كان بداخله ما يقرب من 30 كرتونة من الألعاب النارية التي تحتوي على 1.5 مليون قطعة باختلاف أشكالها وأحجامها.

وتابع المتهم أثناء التحقيق معه: «أنا من المنوفية بس شغلي وتجارتي في القاهرة، وكنت بروح المخزن كل يوم، وكنت بحافظ إني محدش يعرف عنه حاجة».

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الاثنين القبض على أحد الأشخاص بتهمة حيازة 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بغرض الإتجار فيها في منطقة الجمالية بالقاهرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إن المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بمنطقة الجمالية سينطبق عليه نص المادة 102 «أ» وهي كالآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع «رامي» لـ «الوطن»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».