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«الداخلية» تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر وتوزع عبوات كعك بالأسمرات

كتب:

محمد بركات
05:28 م | الإثنين 24 أبريل 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

أوفدت وزارة الداخلية قافلة للمواطنين قاطني حي الأسمرات في منطقة المقطم بالقاهرة، لتوزيع عبوات كعك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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بقلم محمد بركات