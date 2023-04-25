وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بـ«ذكرى تحرير سيناء الـ 41»

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تهنئة الوزيرة سها جندي، لجميع المصريين بمناسبة الاحتفال اليوم بذكرى تحرير سيناء الـ 41، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الـ 41

التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة

وتضمن منشور وزارة الهجرة، عبر «فيس بوك» ما نصه: «تتقدم السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأرق التهاني لجموع المصريين حول العالم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ41، وتوجه كل التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن يحيا هذا الوطن في عزة وكرامة وسلام، وكل عام ومصر أقوى والمصريون بأمن وأمان».