عودة الكهرباء في عدة مناطق بمدينة دهب بعد نقل الكابلات بعيدا عن الشواطئ

قال اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، إن غرفة عمليات المدينة تلقت بلاغا من أحد المواطنينن يفيد ظهور كابلات الكهرباء المدفونة في منطقة «المسبط»، إحد أشهر المناطق السياحية في المدينة.

وذكر رئيس المدينة لـ«الوطن»، أنه انتقل على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن أمواج خليج العقبة ارتفعت الفترة الماضية وخرجت على الشواطئ.

وأضاف، أنه جرى إخطار شركة الكهرباء بالمدينة، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، ووصع خطة لتفادي هذه الأزمة، خاصة أن مدينة دهب مشهور عنها ارتفاع الأمواج وخروجها إلى الشواطئ.

نقل الأعمدة والكابلات

وأكد «جميل»، أنه أخطر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن حدوث نحر في شاطئ منطقه المليل بالمسبط، نتج عنه كشف كابلات الكهرباء، وجرى الموافقة على نقل فوري لأعمدة الكهرباء الموجودة بمنطقة المليل وتغيير مسارات كابل الكهرباء.

وأضاف، بأنه جرى الانتهاء من نقل وإعاده زرع الأعمدة وتثبيتها فىي الجهة المقابلة لشاطئ البحر فى منطقه المليل بالمسبط بمدينه دهب، وسحب الكابلات القديمة وبدء الحفر لمسار الكابلات لدفنها بجوار الأسوار، لإطلاق التيار الكهربائي بالأعمدة اليوم بعد تأمين المنطقة.

إطلاق التيار الكهربائي

وأوضح رئيس مدينة دهب، أنه جرى إطلاق التيار الكهربائي بمنطقة المليل بالمسبط بعد انتهاء أعمال نقل الأعمدة والكابلات إلى منطقة آمنة بعيدة عن الشاطئ.

وقدم «جميل» الشكر لمن أبلغ عن هذا الموضوع الطارئ نتيجة ارتفاع الموج لحل المشكلة، وناشد الأهالي والسياح بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظه تسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية لمدينة دهب.