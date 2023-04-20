فسحة عيد الفطر 2023.. أبرز أماكن الخروج في دهب منها وادي الطويلات

استعدت مدينة دهب لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023، إذ من المقرر أن تكون اليوم الوقفة فيما يكون غدًا أول أيام العيد، بحسب ما أعلنه معهد البحوث الفلكية في بيان سابق، ومن المنتظر أنّ تستطلع دار الإفتاء هلال شوال اليوم، وتعد دهب فسحة عيد الفطر 2023 المناسبة للجميع، حيث تتمتع بالعديد من أبرز أماكن الخروج.

أماكن الخروج في دهب في فسحة عيد الفطر 2023

وقال اللواء أحمد جميل رئيس المدينة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن فسحة عيد الفطر 2023، إنّ مدينة دهب كاملة العدد في هذه الفترة، مضيفًا أنّ أماكن الخروج في دهب متنوعة وتناسب كل المستويات سواء المصريين أو الأجانب، موضحًا أنّ شواطئ دهب يبلغ طولها 40 كيلومترًا، تمتد من وادي قني جنوبًا الى البلو هول شمالًا، وتشهد المدينة السياحية الأشهر في مجال الغوص عالميًا، إقبالًا كبيرًا في عيد الفطر.

دهب قبلة السياحة العربية والعالمية

والمقومات السياحية عديدة ومتنوعة في مدينة دهب، التي تقع على خليج العقبة بحسب وصف رئيس المدينة، موضحًا أنّ تعدد أنواع السياحة بدهب، جعلها قبلة للسياحة العربية والأجنبية، ولذا هي من أفضل أماكن الخروج في فسحة عيد الفطر 2023.

وتابع أنّ فسحة عيد الفطر 2023 في دهب، تمتاز بإمكانية زيارة أكثر من مكان في نفس اليومـ فالسياح يستطيعون الذهاب إلى الشواطئ في البلو هول والكانيون في الصباح لممارسة أنشطة الغوص والسنور كلينج.

وفي المساء، تنتشر الأماكن التي يستطيع السياح فيها الاستمتاع بفسحة عيد الفطر 2023 بالمدينة، حيث يوجد ممشى سياحي مصمم على أعلى مستوى من النظافة والجمال ورحلات جبلية في الوديان.

أماكن للخروج في دهب

وأكد اللواء أحمد جميل، أنّ مدينة دهب مقصد سياحي مهم للسياح والمصريين، نتيجة تعدد أماكن الخروج بها، حيث يوجد شواطئ ومحميات طبيعية، وجبال ووديان وميادين سياحية، ومن أهم أماكن الخروج في دهب في فسحة عيد الفطر 2023، ما يلي:

１- محمية أبو جالوم وتضم مناطق غوص عالمية مثل ثري بولز، البلوهول، الكانيون، إلي جانب مناظر طبيعية وحياة برية وحيوانية نادرة.

２- الممشى السياحي الذي جري افتتاحه العام الماضي بطول 3 كيلومترات، ويضم أماكن مخصصة لذوي الهمم.

３- دهب سكوير الذي افتتحه محافظ جنوب سيناء فبراير الماضي، ويشبه سوهو سكوير في شرم الشيخ.

４- وداي الطويلات، الذي يعد مقصدا للسياح في العشاء الجبلي وحفلات السمر الليلية.

５- الوديان ورحلات البيتش باجي التي تكون وسط الطبيعة الساحرة للمدينة.

６- الرحلات البحرية في خليج العقبة.