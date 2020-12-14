ارتفاع الأمواج في مدينة دهب وانخفاض درجة الحرارة بسانت كاترين

تعرضت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم الإثنين، لحالة من الطقس السيء، تسببت في هبوب رياح قوية على عدد من المناطق، وأسفرت عن ارتفاع أمواج البحر في خليجي السويس والعقبة، وسقوط أمطار متوسطة علي عدد من المدن.

وأدت قوة الرياح إلى ارتفاع الأمواج في مدينة دهب، وتعرضت بعض المناطق من شواطئ المدينة للغرق بالمياه، بعد أن بلغت سرعة الرياح نحو 25 عقدة في الساعة.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة منذ إعلان التحذيرات بالطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ أمس، وزادت سرعة الرياح اليوم وسقطت أمطار خفيفة للغاية في مناطق محدودة ببعض المدن، ولم تسفر الأمطار عن حدوث أي سيول، وجميع الطرق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة ميناء نويبع البحري أصدرت قرارًا أمس بغلق الميناء نتيجة سرعة وقوة الرياح، والتي بلغت أكثر من 25 عقدة في الساعة، وتوقفت الحركة الملاحية بين مينائي نويبع والعقبة.

وأوضح أنه جرى فتح الميناء صباح اليوم بعد انخفاض سرعة الرياح في منطقة نويبع، وتجري حركة العمل داخل ميناء شرم الشيخ الدولي والمطار، بصورة طبيعية ولم يجر غلق أيا منهما.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعرضت لانخفاض درجات الحرارة في معظم المدن، ووصلت في سانت كاترين إلى نحو 5 درجات، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لسقوط أمطار غزيرة علي بعض المدن خاصة مناطق احداثيات السيول.

على جانب تعرضت مدينة سانت كاترين لسقوط أمطار لمدة تصل غلى 15 دقيقة، وانخفضت درجات الحرارة بها إلى 5 درجات، ومن المتوقع سقوط أمطار بغزارة خلال الفترة القادمة، نظرًا لعدم استقرار حالة الطقس بها.

وفي مدينة الطور زادت سرعة الرياح، وانتشرت الأتربة في سماء المدينة، ولم تشهد سقوط أمطار بالرغم من انخفاض درجات الحرارة.

بينما تعرضت مدينة رأس سدر لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ بها.