كوريا الجنوبية: وصول 28 مواطنًا كانوا عالقين في السودان

وصل 28 شخصا من كوريا الجنوبية كانوا عالقين في السودان، وسط الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مطار سول بالأمان اليوم الثلاثاء، على متن طائرة نقل عسكري (كي سي -330).

الكوريون غادروا الخرطوم متجهين الى بورتسودان برا

وأفادت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، بأن الكوريين غادروا الخرطوم متجهين الى بورتسودان برا؛ حتى وصلوا الى ميناء بورتسودان شمال شرق السودان، ثم أقلتهم طائرة (سي -130جاي)، للنقل تابعة للقوات الجوية الكورية التي كانت في انتظارهم في مطار بورتسودان، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية وعادوا إلى كوريا على متن طائرة (كي سي-330).