«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن حماية مصر لأبنائها بالخارج

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية أمل صالح، والمُذاع على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن حماية مصر لأبنائها بالخارج، والذي جاء بعنوان «القوة والحكمة.. سلاح مصر لحماية أبنائها في الخارج»، «مصر تصون أبناءها بسلاح القوة والحكمة».

برنامج «هذا الصباح» يبرز تقرير الوطن عن زيادة مخصصات الدعم

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقريرا آخر عن زيادة مخصصات الدعم لمحدودي الدخل، والذي جاء بعنوان «اقتصاديون: محدودو الدخل في قلب السيسي.. وزيادة مخصصات الدعم ترفع الأعباء عن المواطن»، والذي يتناول رؤية عدد من الاقتصاديون الذين يرون أن آثار القرارات الاقتصادية ستظهر قريبًا، وأنها وثيقة الصلة باحتياجات المواطنين.

البرديني: عنوان القوة والحكمة يلخص تعامل القيادة السياسية مع ملف المصريين بالخارج

وقالت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن عنوان القوة والحكمة يلخص ملفا كبيرا في تعامل القيادة المصرية في كل أنواع المخاطر التي تواجه المصريين في الخارج، لافتة إلى أن الداخل شأن آخر، إذ يحظى المواطنين بالحماية في الملفات كافة.

وأضافت «البرديني»، في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على قناة extra news، أن كل ملف بملفات الصراع بالخارج له طبيعة مختلفة وله خصوصية، فالتعامل مع إجلاء المصريون من السودان يختلف في تعاملها مع الصين وقت جائحة كورونا، غير أنه في كل مرة تثبت الدولة المصرية أن لديها من القدرة ممثلة في القوة والحكمة في إدارة الموقف.