التصدي لـ14 محاولة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء عشوائي بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التصدي لـ14 حالة تعد وبناء مخالف تم رصدها من خلال فرق الترصد الميداني وحملات المتابعة المستمرة، والتي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة خلال أيام الأعياد.

رصد حالات التعدي خلال الإجازات

كان محافظ أسيوط أصدر توجيهاته لإدارة المتابعة الميدانية، ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للمتابعة اليومية لرصد أي متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعدي جديدة خاصة خلال الأجازات والتعامل معها فورًا وقبل تفاقمها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدى لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

إزالة تعديات في مركز ديروط

وفي هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز، لإزالة كل أشكال التعديات والبناء العشوائي بدائرة المركز، ما أسفر عن إزالة حالتين تعدي إحدهما على منافع أملاك دولة بقرية ساو، والأخرى إزالة أعمدة خرسانية للدور الثاني لبناء مخالف بدون ترخيص بقرية أمشول، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية لـ3 حالات تعد على أرض أملاك دولة بقرية أبو كريم بقرية دشلوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تشديد الرقابة على الأسواق ومستودعات البوتاجاز

وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط، إنه أصدر توجيهاته بالاستمرار في الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومراقبة السلع الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لكل السلع بقرى ومراكز المحافظة خلال إجازات الأعياد، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية.