«الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

أطلقت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في أسيوط، يومي 25 و26 أبريل، للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد والأسنان، والقلب، والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل».

167 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وكانت وزارة الصحة، أطلقت 167 قافلة طبية في مارس الماضي لـ197 ألفًا و720 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء 33 ألفًا و953 تحليلًا معمليًا وأشعة، فضلا عن تحويل 2287 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية

وأكد «عبدالغفار»، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.