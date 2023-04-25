«الخارجية الفلبينية»: إجلاء الدفعة الأولى من رعايانا المتواجدين بالسودان

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الثلاثاء أنه تم إجلاء الدفعة الأولى من الفلبينيين المتواجدين من السودان.

ونقلت قناة «إيه بي إس-سي بي إن»، الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا قولها إن الدفعة الأولى في إطار جهود الإجلاء التي تقوم بها الحكومة الفلبينية شملت حوالي 50 فلبينيا.

وأضافت المتحدثة أن الدفعة الأولى من الفلبينيين الذين تم إجلاءهم من السودان قد غادرت الخرطوم برا في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الإثنين بالتوقيت المحلي للبلاد.

696 فلبينيا مسجلا في السودان

وكانت وزارة الخارجية الفلبينية قد أعلنت أمس الإثنين أن هناك ما لا يقل عن 696 فلبينيا مسجلا في السودان بينهم حوالي 156 شخصا لديهم وثائق سفر ومستعدون للإجلاء في أي وقت.

ومن المقرر أن تسافر وزيرة العمال المهاجرين سوزا أوبل إلى مناطق قريبة من السودان للإشراف على جهود إعادة الفلبينيين إلى الوطن.