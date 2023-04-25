الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاة تركية لرفضها الابتعاد عن مُصلى باب الرحمة بالأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابة تركية من المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشابة التركية تم اعتقالها من محيط مُصلى باب الرحمة، لرفضها الابتعاد عنه، واقتادها جنود الاحتلال بالقوة إلى خارج الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد تعدت على مصلى «باب الرحمة» يوم السبت الماضي، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وكررت الاعتداء أمس، كما قطعت أذان العشاء لدى رفعه في المُصلى القبلي، في تصعيد خطير لانتهاكاتها بالمسجد المبارك.