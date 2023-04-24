الاحتلال الإسرائيلي يقطع أذان العشاء بالأقصى بحجة احتفالات المستوطنين

قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الاثنين، ومنعت مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة، بحجة احتفالات المُستوطنين في ساحة البراق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية قبل قليل.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال، في وقت سابق صباح اليوم، فيما تعدى أفراد من الشرطة على مُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

اقتحام باب الرحمة

كما اقتحمت شرطة الاحتلال مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى المبارك، في وقت سابق هذا الأسبوع، وأقدمت على خلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى، في انتهاك لحرمة المسجد.

وأدانت جامعة الدول العربية أمس الأحد، بشدة اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك من خلال الاعتداء على مصلى باب الرحمة.

وقال السفير سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتدنيس المصلى، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى، عبر تخريب شبكة الكهرباء وأبواب المصلى وتحطيم محتوياته».

تحذيرات من تداعيات التحرك الإسرائيلي

وأضاف أن هذا الاستهداف يظهر مخططات السلطات التهويدية بحق مصلى «باب الرحمة»، الذي يعد ملكا إسلاميا خالصا أقرته الشرعية الدولية.

وحذر أبوعلي من خطورة هذه المخططات، وحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتداعياتها وما تؤدي له من تصعيد وإساءة للشعب الفلسطيني ومجمل الشعوب العربية.