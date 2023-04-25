إزالة 126 حالة تعد ومخالفة بناء في بني سويف خلال إجازة عيد الفطر

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة، والمخلفات على مستوى المحافظة، خاصة خلال أيام الأعياد والتي قد يستغلها البعض في التعدي على أرض زراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل أحوزة عمرانية.

تفعيل غرف العمليات بمحافظة بني سويف

كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

تقرير وحدة المتغيرات المكانية

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 19 حالة تعد، بمراكز ناصر والواسطي وببا وبني سويف والفشن وسمسطا ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية إجازة العيد على مدار 4 أيام، إلى 126 حالة تمت إزالتها وإيقاف الأعمال المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الوحدات المحلية والزراعة، وتحت إشراف ومتابعة وحدة المتغيرات المكانية.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.