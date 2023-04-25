إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على «صحراوي بني سويف»

أصيب 10 أشخاص على الأقل، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص باخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في بني سويف بلاغا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي «الصعيد الحر» بدائرة المحافظة، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ8 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

كما دفعت إدارة المرور بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.