بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 21 آخرين في تصادم سيارتين على «صحراوي بني سويف»

أسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، صباح اليوم، عن مصرع شخص وإصابة 21 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيي بني سويف الجامعي وبني سويف التخصصي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء ضحايا حادث التصادم

وتبين أن ضحايا الحادث هم نوال عبد النبي فرغلي، 39 سنة، مقيمة بمحافظة الأسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات، وأماني عاطف مروان، 6 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، ومروة عاطف مهران، 18 سنة، طالبة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وصابرين خلف مهران، 25 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وندى عاطف مهران، 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وعاطف مهران حسن، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، ومنى حمدى حسن، 19 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ورويدا حمدي حسن، 25 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف، ومكة أحمد حمدى، 4 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات، وأحمد كمال صابر، 26 سنة، موظف بالبريد، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وأحمد محمد حسن، 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمون في أسيوط.

كما أسفر الحادث عن إصابة مريم فتحي عزيز، 30 سنة، مصابة بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف لطفي فكري، 41 سنة، بكدمات وسحجات، وأبانوب يوسف لطفي، 7 سنوات، بكدمات وسحجات، وأنجلوين يوسف لطفي، 5 سنوات، بكدمات وسحجات، وحمدي سيد برجزاوين، 52 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وممدوح فتحي علي، 55 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، وشيماء أيمن علام، 3 سنوات، مصابة باشتباه خلع بالكتف واشتباه كسر بالساق، إضافة إلى نورا مهران حسين، 35 سنة، 35 سنة، وآيات يسري حمودة، 4 سنوات، وجميعهم مقيمون في أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

كما أسفر الحادث عن وفاة صالح عبد الله أحمد، 55 سنة، مقيم في أسيوط، وجرى إيداع جثته مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تصادم سيارتي ميكروباص ونقل

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.