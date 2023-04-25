محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء

بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء.

وقال المحافظ في برقيته، إن عودة سيناء إلى حضن الوطن تمثل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري، وأحد الصفحات المضيئة في نضاله وإصراره على تحرير كامل التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

ذكرى تحرير سيناء تجسد عظمة القوات المسلحة

وأشار محافظ الإسكندرية أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسكندرية بخالص التهاني بتلك المناسبة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة.

كما أرسل الشريف، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.