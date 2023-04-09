محافظ الإسكندرية يعلن رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50% بنطاق المحافظة.

تعليمات للتعامل مع طقس الإسكندرية اليوم

شدد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين، في بيان، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة، تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

ونوه بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، لحين تحسن طقس الإسكندرية بعد سوء الأحوال الجوية.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام «4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136- 4234137» من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125