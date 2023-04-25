أوكرانيا تقصف دونيتسك 27 مرة خلال يوم.. 151 ذخيرة من عيارات مختلفة

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك خلال اليوم الماضي 27 مرة، باستخدام 151 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، أحدهما فتاة في منطقة بتروفسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أعمال كييف «الإرهابية» تعرض تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب» التي تنتهي في 18 مايو للخطر، مشيرة إلى مهاجمة أوكرانيا، أسطول البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في «شبه جزيرة القرم» بالزوارق في منطقة المعبر الإنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا في إطار المبادرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، على لسان نائب الوزير سيرجي ريابكوف، إن «موسكو» ستحتج لدى الولايات المتحدة على عدم إصدار «واشنطن»، تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين لسيرجي لافروف إلى نيويورك.

وأمس الاثنين، وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى مقر منظمة الأمم المتحدة، في نيويورك ليترأس جلسات مجلس الأمن الدولي فيما لم يرافق الصحفيون، المسؤول الروسي في رحلته بعد أن رفضت السلطات الأمريكية إصدار التأشيرات للصحفيين.

ريباكوف: عملية التحول جارية ولا يمكن إيقافها

بدوره، قال الممثل الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف، ردا على سؤال من وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، عقب اجتماع «مجلس الأمن الدولي» المكرس للتعددية الفعالة والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إن انتقال العالم إلى التعددية القطبية يجري الآن على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول لذلك.

وأكد ريباكوف، للصحفيين، أن عملية التحول جارية ولا يمكن إيقافها، وأضاف ممثل بيلاروسيا الدائم، ان ربما لهذا السبب يتم استخدام مثل هذه الأساليب العنيفة، مستشهدا بالعقوبات ضد مينسك.