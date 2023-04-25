«صحة الإسكندرية»: شفاء المصابين بتسمم الفسيخ وخروجهم من المستشفى

أكدت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية صحة الإسكندرية، استمرار تقديم جميع الخدمات الوقائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، إضافة إلى نبطشيات على مدار 24 ساعة داخل قسم السموم بالمستشفى الأميري الجامعي، للمتابعة اللحظية لحالات التسمم، مشيرة إلى توفير مصل البوتيوليزم لكل الحالات التي صرح الأطباء المعالجين بالصرف لها، وتم بحمد الله تماثل جميع الحالات للشفاء.

إعدام مصادر الأغذية المسببة لحالات التسمم

وأضافت مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية صحة الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه جرى متابعة مصادر الأغذية المسببة لحالات التسمم وأخذ عينات، وإعدام المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضحت، أنه تم إعداد غرفة لتسجيل حالات التسمم على برنامج الترصد الإلكتروني للامراض المعدية أول بأول.

مبادرات الصحة العامة

ولفتت إلى تفعيل مبادرات الصحة العامة بعدد من المقرات الثابتة والتي انتشرت في جميع أرجاء محافظة الإسكندرية، في مسجد سيدي بشر، ومحيط فندق سان ستيفانو، وحديقة الحيوان، ومحطة مصر، ومحطة سيدي جابر، ومحطة الرمل، والموقف الجديد، والعجمي، إضافة إلى المقرات المتنقلة التي تضمنت الأتوبيس المتحرك من قلعة قايتباي في اتجاه المنتزه، وأتوبيس آخر تحرك من المنتزه في اتجاه قلعة قايتباي ليتم تغطية طريق الكورنيش بأكمله، و شمل ذلك تقديم خدمات مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومنح لقاح «COVID-19» والتوعية عن التسمم.