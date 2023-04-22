15 حالة تسمم غذائي بسبب الفسيخ في أول أيام عيد الفطر بالإسكندرية

استقبل مركز السموم بجامعة الإسكندرية، 15 حالة تسمم غذائي إثر تناول الرنجة والفسيخ، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل حالات التسمم من الفسيخ في الإسكندرية

وقالت الدكتورة أسماء البنا، المشرف العام على مركز السموم في جامعة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التعامل مع الحالات المصابة وجميعها توجهت إلى المركز مصابة بنزلة معوية بسبب تناول الفسيخ والرنجة، وتم التعامل معها طبيا وتحسنت الحالة الصحية لهم وخرجوا من المركز.

وأكدت أن الحالات كانت بسيطة حيث لم يكن هناك حاجة للحصول على أمصال البوتيوليني المضاد لتسمم الفسيخ.

علامات تسمم الشخص من الفسيخ

فيما أوضحت الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، لـ«الوطن»، أن هناك 12 علامة تظهر على الشخص حال تعرضه إلى تسمم الفسيخ أو الأسماك المملحة، تتمثل في التالي:

- صعوبة في البلع

- ضعف العضلات

- رؤية مزدوجة

- تدلي الجفون

- رؤية ضبابية

- كلام غير واضح

- صعوبة في التنفس

- صعوبة تحريك العينين

وقد تشمل العلامات والأعراض المحتملة للتسمم الغذائي الذي ينتقل عن طريق الطعام أيضًا ما يلي:

- التقيؤ

- غثيان

- آلام في المعدة

- إسهال.