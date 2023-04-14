أستاذ بـ«طب الإسكندرية»: طريقة واحدة للقضاء على تسمم الفسيخ قبل شم النسيم

«الفسيخ فيه سم قاتل» هكذا كانت الجملة الشهيرة على غرار فيلم حياة أو موت الذي حوى جملة: «الدواء فيه سم قاتل»، وهي رسالة تحذيرية قبل شم النسيم نظرا لكثرة حالات التسمم الغذائي التي تحدث في تلك الآونة وقد تمتد إلى عيد الفطر حيث يتناول المسلمون الفسيخ في عيد الفطر بعد شهر رمضان.

الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية، في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، حذرت من خطورة الفسيخ والرنجة وتناولها في شم النسيم وعقب عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى الكشف عن أساليب خاطئة يعتبرها البعض أنها تقضي على السموم إلا أنها لا تؤثر.

عادات خاطئة لتجنب تسمم الفسيخ

وأوضحت أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية في تصريحات لـ«الوطن»، أن السم الموجود داخل الرنجة والفسيخ لا يتكسر بالملح والليمون والخل الذي يتم وضعه عليه قبل تناوله، ولا يرتبط بنظام التمليح المنزلى الذي يعتقد البعض أنه أنظف، حيث البكتريا المسببة للتسمم موجودة داخل السمك واللحمة والفراخ والخضراوات وغيرها.

معرفة تسمم الفسيخ

وأوضحت أنه لا يوجد طريقة لمعرفة تسمم الفسيخ، حيث أنه لا يمكن رؤية أو شم أو تذوق السم الذي يسبب التسمم الغذائي، متابعة: «حتى تناول جزء صغير من الطعام الذي يحتوي على السم يمكن أن يكون مميتًا للشخص».

وأكدت أن السم في الفسيخ لا ينكسر إلا بالنار فقط، لذا فالحل الوحيد لتجنب تسممه هو غليانه.