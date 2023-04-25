هالة صدقي تشيد بتقرير «الوطن» عن «صفصف»: «شكرا على تقديركم.. فرحتوني»

وجهت الفنانة هالة صدقي الشكر لصحيفة «الوطن» عبر منشور على حسابها بـ«فيس بوك»، عن التقرير الذي نشرته الصحيفة عن مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة» بعنوان «صفصف.. يتوج هالة صدقي ملكة دراما رمضان 2023»، قائلة: «شكرا شكرا لجريدة الوطن على هذا المقال الرائع، أشكركم لتقديركم جدا.. بجد فرحتوني».

وحققت الفنانة هالة صدقي، نجاحا كبيرا خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، من خلال شخصية «صفصف» أو الحاجة «وصيفة» التي قدمتها في مسلسل «جعفر العمدة» للمخرج محمد سامي، وهي والدة جعفر العمدة الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، ضمن أحداث المسلسل.

النجوم يهنئون هالة صدقي على «جعفر العمدة»: «ممثلة قوية بكل المقاييس»

وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على تهنئة هالة صدقي بدورها والصدى الواسع الذي حققه خلال الموسم الرمضاني، من بينهم الفنان هاني شاكر، قائلا عبر حسابه على «إنستجرام»: «هالة ضحكتيني وبكيتيني وعملتي لنا حالة غريبة وجميلة كنا مفتقدينها من زمان.. أنت ممثلة قوية جدا بكل المقاييس»، أما الفنان عمرو دياب وجه لها التحية خلال حفلته المقامة في الغردقة، قائلا: «النجمة الكبيرة هالة صدقي صفصف اللي كسرت الدنيا في رمضان وطلعت عينينا»، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم محمد صلاح الذي حرص على تهنئتها من خلال محادثة عبر تقنية الفيديو.

تقرير الوطن عن هالة صدقي

وكانت «الوطن» نشرت تقريرا على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بعنوان «صفصف.. يتوج هالة صدقي ملكة دراما رمضان 2023»، قالت فيه: «بعيدا عن النجاح الكبير اللي حققه مسلسل جعفر العمدة، في كمان نجاح مذهل لفنانة قديرة بكل ما تحمله الكلمة.. الفنانة الكبيرة هالة صدقي من خلال دور الحاجة «صفصف»، والدة المعلم جعفر العمدة.. وحماة لـ 5 ستات منهم 4 لرجل واحد بيتنافسوا على محبته.. دور في تركيبته صعب علشان يحقق نجاح بالطريقة دي.. ممكن ينجح وممكن يكسر الدنيا .. لكن يسيب علامة مع الناس دي ليها اعتبارات كتير».

وأضاف التقرير: «نجاح الفنانة هالة صدقي، في دور بتقدمه حاجة مش جديدة عليها.. لكن نجاح الحالة اللي عملتها صفصف هي حالة نادرة مش بتحصل إلا كل كام سنة مرة في الدراما المصرية.. لدرجة إن الجمهور شايف أن ده أول دور «أم لبطل العمل» يسيب أثر مع الناس من بعد الأداء الرائع للراحلة كريمة مختار في دور ماما نونة.. ومن بعدها مفيش «دور أم» علّم مع الناس زي دور صفصف في مسلسل جعفر العمدة».

وتابع: «أبطال العمل كانوا شايفين نجاح هالة صدقي المنتظر في دور «صفصف» من وقت التصوير، لكن هالة نفسها مكنتش متوقعة النجاح ده والتأثير اللي هتعمله شخصية «صفصف» في مصر والوطن العربي.. وده اللي هي قالته في تصريحاتها بعد نجاح المسلسل.. لكن ثقتها في المخرج المبدع محمد سامي، وأنها شايفة أنه مخرج بيطلع أحسن وافضل حاجة عند الممثل اللي بيشتغل معاه.. وفعلا ده اللي حصل لما جالها تليفون من شخصية مرموقة متخصصة في الفن؛ وأشاد بيها في أدائها الكبير للدور .. خلاها مش مصدقة النجاح ده رغم ان المسلسل كان لسه في البداية».

وأوضح: «لما تشوف دموع الفنانة هالة صدقي، في لقائها مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، عن ردود أفعال المعجبين بدور صفصف، تعرف قد إيه الست دي بطلة بمعنى الكلمة.. تحملت كتير ومرت بمراحل صعبة أكتر، وعشان كده جات المكافأة من عند ربنا ليها.. واللي فيها طبطبة كبيرة على مشوارها في الحياة، هالة صدقي الأم.. صفة تتوقف عندها بشكل كبير لما تشوف نجاح أولادها في مجالات رياضية مختلفة زي السباحة والجمباز والخيل، ومدى إلتزامهم بكلام والدتهم في الصغيرة قبل الكبيرة، وكلام بنتها وابنها عنها وعن طريقة تربيتها ليهم.. تعرف يعني إيه تربية الست المصرية الجدعة الأصيلة اللي مهما كانت مشغولة هيفضل بيتها وأولادها رقم 1 في حياتها.. مبروك هالة صدقي على نجاحك المستحق في دور صفصف».