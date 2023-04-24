أول تعليق من هالة صدقي على إشادة عمرو دياب وهاني شاكر بـ«صفصف»

لا تزال الإشادات الخاصة بمسلسل جعفر العمدة، وتحديدا دور صفصف الذي قامت به هالة صدقي مستمرة، خاصة من الفنانين، وعلى رأسهم عمرو دياب وهاني شاكر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل إشادة عمرو دياب وهاني شاكر بهالة صدقي في رمضان:

وكانت البداية مع الفنان هاني شاكر، الذي كتب على الفيسبوك: «ما ينفعش العيد يخلص من غير ما أبارك لصفصف حبيبتي على أدائها المبهر في المسلسل.. هالة أنتي ضحكتيني وبكيتيني وعملتي لنا حالة غريبة جميلة كنا مفتقدينها من زمان أنتي ممثلة قوية جدا بكل المقاييس ربنا يخليكي لينا وتفضلي تمتعينا بفنك الرائع يا ملكة».

وردت هالة صدقي عليه عبر الإنستجرام: «يا حبيبي أنا.. الأستاذ الكبير»، وأشاد عمرو دياب أيضا بدورها، فحرص على تقديم التحية لها بحفلته ليلة أمس التي أحياها بالغردقة وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وقال: «النجمة الكبيرة هالة صدقي صفصف اللي كسرت الدنيا في رمضان وطلعت عينينا»، كما وضع صورتها على صفحته الرسمية ضمن صور حفله.

وردت هالة صدقي على عمرو دياب عبر الإنستجرام: «حبيبي يا صاحب عمري يا نجم النجوم»، وتفاعل مع ردها عدد كبير من الفنانين.

لقاء هالة صدقي بالجمهور

وكانت هالة صدقي نشرت فيديو لها وسط جمهورها في الغردقة بأول احتكاك بالجمهور بعد انتهاء رمضان.

وكتبت على الصورة: «يا حبايبي أول خروجه وسط الجمهور واستقبال أكتر من رائع وحب كبير بشكركم جدا جدا على كل هذا الحب».