مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي.. «استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة»

ساعات قليلة تفصلنا عن العودة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي، بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات، وتساءل كثيرون عن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي، وما يترتب على تطبيقه من مواعيد عمل المصالح الحكومية والخاصة، ومواعيد فتح وغلق المحلات والصيدليات، وغيرها مما يهتم المصريون بشأنه، مثل مواعيد غلق المطاعم والمقاهي وأسواق التسوق وغيرها.

قرار حكومي بمواعيد العمل بالتوقيت الصيفي

وفور صدور توصيات وقرارات مجلس الوزراء الشهر الماضي، بعودة العمل بـ التوقيت الصيفي خلال أشهر الصيف، بدأ كثيرون خاصة الموظفين والعاملين وأصحاب الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وأصحاب محلات البيع والشراء، الاستعداد لتطبيق النظام الجديد.

تطبيق مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي

ويبدأ تطبيق مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 28 أبريل، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في الأول من مارس الماضي، وجاء نصه كما يلي «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

مواعيد العمل بمصالح الحكومية بالتوقيت الصيفي

ومع بدء تطبيق مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي، سيتم مراعاة ذلك في المصالح الحكومية، وتكون مواعيد العمل بحسب اللوائح الداخلية التي تنظمها كل مؤسسة وجهة حكومية، بما لا يخالف ضوابط ومواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

مواعيد عمل البنوك بالتوقيت الصيفي

وكذلك مع بدء تطبيق مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي، فإنّ مواعيد عمل البنوك سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية ظهرا، إلا إذا كان هناك استثناءات في بعض البنوك وفقا لنظام لائحة كل بنك.

مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي

أما مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي، فقامت هيئة السكك الحديدية بمراعاة ذلك ، حيث تكون المواعيد كما يلي.

- قيام قطار 2008 من محطة القاهرة الساعة 23:59 يقوم الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 1008 من محطة القاهرة الساعة 00:15 بدلًا من الساعة 23:15 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 890 من محطة القاهرة الساعة 00:30 بدلًا من الساعة 23:30 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 1010 الساعة 01:05 بدلًا من الساعة 00:05 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 2030 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 3007 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 35 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 833 الساعة 01:10 بدلًا من الساعة 00:10 حسب التوقيت الصيفي

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل آخر يوم خميس في شهر أكتوبر 2023.