كيفية تطبيق التوقيت الصيفي بعد أيام.. الساعة تتقدم أم تتأخر؟

تزامنا مع قرب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، الذي يفصل بيننا وبينه أيام معدودة، يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تطبيق التوقيت الصيفي، وهل يعنى ذلك تقديم أم تأخير الساعة؟

تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل

وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء خلال الأيام الأخيرة، سيكون موعد تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 أبريل الجاري، عقب موافقة مجلس النواب على القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرًا، بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، والذي يعنى تغيير التوقيت الرسمي في كل محافظات الجمهورية لعدة أشهر من كل عام.

وأشار نص المادة الأولى من قانون تغيير التوقيت الصيفي، إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل سنة ميلادية، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

تقديم الوقت لمدة ساعة

كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته، على نشر قانون العمل بالتوقيت الصيفي في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وعن كيفية تطبيق التوقيت الصيفي بعد أيام، يتم تقديم الوقت لمدة ساعة أي 60 دقيقة، وليس تأخير الوقت لمدة ساعة، بمعنى أن تكون الساعة واحدة ظهرا، بدلا من 12 ظهرا، وهكذا، بهدف المساهمة في الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، وفقا للدراسات التى أجريت بشأن التوقيت الصيفي.