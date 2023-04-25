الحزب الجمهوري يعلق على ترشح «بايدن» لولاية ثانية: منفصل عن الواقع

في أول تعليق للحزب الجمهوري، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، اعتبر الحزب أن جو بايدن منفصل عن الواقع.

وأوضحت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن جو بايدن منفصل عن الواقع، منوهة بأنه تسبب في أزمة تلو الأخرى، ورغم ذلك يرى نفسه جديراً بأربع سنوات إضافية ويعلن الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

إنتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ونوهت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أنه حال ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 وفوزه برئاسة أمريكا فإن التضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، وأضافت أن معدلات الجريمة سترتفع، ومزيد من مخدر الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة والعائلات الأمريكية ستكون أسوأ حالاً.

وأعلن بايدن اليوم ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وسيبلغ بايدن من العمر 86 عاماً بنهاية الولاية الثانية بحال فوزه بها.

وقال بايدن في فيديو على «تويتر»: «كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية، للدفاع عن حرياتهم الأساسية، أعتقد أن هذا ملكنا، هذا هو سبب ترشحي لإعادة انتخابي كرئيس للولايات المتحدة، انضم إلينا، دعونا ننهي العمل».

ويراهن بايدن على إنجازاته التشريعية في الولاية الأولى، وطلب من الناخبين منحه مزيداً من الوقت لإنهاء المهمة التي بدأها عندما أدى اليمين الدستورية في 2020، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وتنحية مخاوفهم بشأن منح أكبر رئيس من حيث العمر ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

بايدن يطلب مزيدا من الوقت لإنهاء المهمة

ويبدو أن منافسة شرسة على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون بين جو بايدن ودونالد ترامب الذي يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة 2024.