منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 فلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة قتل ثلاثة فلسطينيين بدم بارد داخل مركبتهم قرب مدينة نابلس.

وحمّلت المنظمة، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار الجرائم النكراء بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

دعوة الأطراف العالمية

ودعت أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بجدة مع المبعوث الخاص لأستراليا لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير رضوان جدوات، مستوى العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وأستراليا، وسبل تعزيزها.

واستعرض الجانبان -خلال لقائهما- وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء والأوضاع في فلسطين وأفغانستان.