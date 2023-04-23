وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان تطورات الوضع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.

ضرورة وقف التصعيد العسكري

وأكد الوزيران، خلال المكالمة الهاتفية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

بحث التنسيق والتعاون المشترك

واستعرض الجانبان العلاقات بين الرياض ولندن، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.