تسليم 841 شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ نهاية مايو المقبل

أعلن المهندس أحمد الشناوي، مدير مديرية الإسكان، في محافظة كفر الشيخ، أنه سيتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بحي غرب كفر الشيخ، نهاية شهر مايو المقبل لمديرية الإسكان، والتي تشرف على إنشائها.

841 شقة سكنية جديدة

وأوضح «الشناوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيتم تسليم 841 شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتم تسليمها من خلال وزارة الإسكان الاجتماعي، وذلك نهاية شهر مايو المقبل.

1406شقة سكنية جديدة

وأضاف مدير مديرية الإسكان، أن ما تم الانتهاء من البناء بلغ نحو 1406 وحدات سكنية، مساحة الشقة 90 مترًا كاملة التشطيب، لافتًا إلى أنه تم تسليم من بينها 565 شقة سكنية لمستحقيها حتى الآن، موضحًا أن تسليم تلك الشقق ستكون عقب بحث الحالات المستحقة لذلك من قبل وزارة الإسكان.

يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي هو أحد المشروعات الذي يجري في مدينة كفر الشيخ، علاوة علي تنفيذ المشروع في عدد من مراكز المحافظة، لتوفير مسكن أمن ومتميز للمواطنين المستحقين لذلك.