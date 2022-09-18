بناء 1406 شقق بمشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ

كشف المهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الإنتهاء من بناء 1406 وحدات سكنية بأرض مقلب المقامة بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي لوزارة الإسكان بالمحافظات، التي يتم طرحها وتوزيعها على المواطنين المستفيدين من المشروع بنطاق المحافظة.

بناء وحدات سكنية جديدة

وأوضح «الشناوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من بناء عدد 28 عمارة سكنية بواقع مرحلة أولى 565 وحدة سكنية، وتم تسليم 350 وحدة سكنية منها، وجاري الانتهاء من تشطيب 841 وحدة سكنية أخرى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتضم 9 عمارات و11 برجًا سكنيًا عبارة عن أرضي و10 طوابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع غرب مدينة كفر الشيخ، 1406 شقق سكنية كمرحلة أولى.

أراضي مخصصة لمشروعات الإسكان الاجتماعي

وأضاف أيضاً أنه تم تخصيص عدد 7 قطع أراضي أخرى، بهدف إقامة تجمعات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بقرار جمهوري، مشيراً إلى أن المواقع التي سوف يتم بناء وحدات سكنية عليها للمشروع، تضم: «موقع الإنتاج الحيواني بقرية محلة موسى بمركز كفر الشيخ لمساحة 10 أفدنة، عزبة الصناع 6 أفدنة ونصف، 4 أفدنة بقرية روينة، علاوة على مساحة 7 أفدنة باقي مساحة مقلب القمامة بغرب كفر الشيخ».