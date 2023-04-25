مصدر بـ«التعليم»: جار تسكين الطلاب المصريين العائدين من السودان في المدارس

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تسكين الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان في أي مدرسة تقع في نطاق مقر سكنهم، إذ تؤدي امتحانات الترم الثاني حسب الصف الدراسي للطالب.

التقدم بطلب بدخول امتحانات الدور الثاني

أوضح المصدر أن الطالب الذي كان مقيدا في مدرسة مصرية بالسودان، كأنه مقيد في مدرسة مصرية بمصر، وبالتالي يستطيع دخول امتحانات نهاية العام في مصر، بعد قبوله بالمدرسة، وإذا لم يستطع ذلك، أو حالت الظروف أن يتقدم للامتحانات بسبب الظروف الحالية، عليه التقدم بطلب لدخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وسيتم الموافقة على ذلك، مؤكدا أن الوزارة لا يمكن أن تقف ضد مصلحة الطالب.

دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية

ولفت إلى أن الطالب المصري بالسودان إذا لم يستطع الامتحان هناك بالمدرسة المصرية السودانية، وعاد لمصر خلال هذه الفترة ولم يلحق موعد الامتحانات في المدرسة المصرية هنا، سيدخل الدور الثاني بالدرجة الفعلية وليس كطلاب الملاحق، مؤكدا أنه يجرى مراعاة كل هؤلاء الطلاب، المهم أن يكونوا ناجحين في الترم الأول.