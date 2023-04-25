وزير التعليم يقرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين بالسودان

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية، وذلك نظرا لمستجدات الظروف الراهنة التي تمر بها دولة السودان الشقيق.

استقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان بالمدارس

كما وجه «حجازي» الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023.

متابعة أوضاع الطلاب المصريين

وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.