«التعليم» تكشف مواصفات امتحان المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة التي يجب مراعاتها في الورقة الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني، مادة المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي، مشيرة إلى أنّ درجة الامتحان النظري 30 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّ طلاب الصف الخامس الابتدائي، يؤدون الامتحان نظريا في منهج المهارات المهنية بحسب محتوي المنهج، وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف الساعة.

مواصفات امتحان مادة المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي

وأوضحت وزارة التعليم، مواصفات الورقة الامتحانية مادة المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، كما يلي.

- الامتحان نظري في نفس الورقة.

- يحدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي.

- تشمل الأسئلة جميع المستويات المعرفية «تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا».

- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.

- تكون الأسئلة 15 مفردة مناسبة للوقت.

- يكون نوع السؤال الاختيار من متعدد.

- يكون الامتحان من المقرر الذي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

- يكتب في نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.

- درجة الامتحان النظري 30 درجة.

- يحدد زمن الإجابة على الأسئلة وهي ساعة ونصف الساعة.