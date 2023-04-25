جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. هل يؤثر التوقيت الصيفي على موعدها؟

حسمت وزارة التربية والتعليم، حقيقة ما يجرى تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد تطبيق التوقيت الصيفي مساء يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أنه ليس له أي أساس من الصحة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تبدأ 12 يونيو

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا تعديل لمواعيد الامتحانات بجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد تفعيل التوقيت الصيفي، مشيرا إلى أن الامتحانات في موعدها تبدأ يوم 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع الساعة التاسعة صباحا.

وفي نفس السياق، علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء الأمور في جروب «عبر جروب حوار مجتمعي تربوي» بشأن تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، وأنه لا يتناسب مع الوقت المقرر للإجابة والذي يؤدي ضغطا نفسيا وعصبيا على الطالب أثناء أداء الامتحان.

وقال وزير التربية والتعليم، لأولياء الأمور لا داعي للقلق كل ما يخشاه أولياء الأمور في امتحانات الثانوية العامة 2023 معمول حسابه، وأرجو عدم الدخول في تفاصيل فنية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.