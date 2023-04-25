انتخاب القس رفعت فكري رئيسا لمجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية

انتخب سنودس النيل الإنجيلي القس رفعت فكري، رئيسًا لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، اليوم، لمدة ثانية تبدأ من 2023 وتنتهي في 2027.

من هو القس رفعت فكري

وُلد القس رفعت فكري سعيد في 20 يونيو 1969، وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية 1994، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة 2004.

ومن المقرر أن يناقش قريبًا رسالة الماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة - قسم سياسة واقتصاد بعنوان «لاهوت التحرير وأثره في تحرير جنوب أفريقيا».

كما يحاضر في المؤتمرات الخارجية والداخلية عن المواطنة وحقوق الإنسان، وكاتب للعديد من المقالات الأسبوعية في الجرائد المصرية والمواقع الإلكترونية، وكذلك له العديد من المؤلفات أبرزها: «كتاب العنف ضد المرأة، كتاب المسيحية والعنف، كتاب من قس إنجيلي إلى شيخ الأزهر، كتاب الإصلاح الديني بين الشرق والغرب، وكتاب التسامح الفضيلة الغائبة».

وتولى منصب رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية خلال الفترة من 2012 إلى 2016، وعين نائبًا لرئيس سنودس النيل الإنجيلي في الفترة من 2017 إلى 2018.

القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط

كما شغل مقعد رئيس سنودس النيل الإنجيلي عامي 2018- 2019، ويشغل حاليا منصب الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس مصر.

وكان راعيا للكنيسة الإنجيلية بأبو حماد - محافظة الشرقية من 1997 حتى 2000، وراعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف- شبرا في الفترة بين 2000 وحتى 2015.