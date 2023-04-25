الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بياناً تهنئ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

تهنئة الكنيسة الأرثوذكسية بعيد تحرير سيناء

وجاء نص البيان: «تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى 41 لتحرير أرض سيناء الغالية».

وتابع: «عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية، سبقتها دماء غالية بذلها أبناء مخلصون من رجال القوات المسلحة».

الصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر

وأضاف بيان الكنيسة «إن تمسك مصر بالسلام خيارًا أساسيًا يمثل أحد ثوابتها التاريخية، وساهم بقوة في استعادة أرض سيناء بكاملها، وبدأنا نرى ثماره حاليًا في مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت على أرضها، بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب»، واختتم البيان: «نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار».