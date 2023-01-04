مجلس كنائس الشرق الأوسط: تقدم ملحوظ في تطبيق مبدأ المواطنة بمصر

قال القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن الأقباط يشعرون بتقدم ملحوظ في تطبيق مبدأ المواطنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه خلال العصور السابقة كانوا يعانون من بعض المشاكل في بناء الكنائس أو ترميم التالف بها.

فكري: تقنين الكنائس وبناء أخرى جديدة

وأضاف «فكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي عندما يفتتح أي مدينة جديدة دائما ما يسأل عن مكان المسجد والكنيسة، كما تم تقنين الكنائس وتنظيم بنائها، وتكاد تكون مشكلة الكنائس تنتهي حاليا.

فكرى: تمثيل مشرف للأقباط في المجالس النيابية

واستطرد: «الفترة اللي فاتت مئات الكنائس تم تقنينها بفضل القانون اللي اتعمل لتقنين الكنائس، وعدد المسيحيين بالمجالس النيابية بات في تمثيل مشرف، ووجود الرئيس السيسي في كل ليلة عيد في الكاتدرائية لتهنئة المسيحيين بالعيد مكنتش بتحصل خالص، والرئيس مع المواطنة قولًا وفعلًا، وملف المواطنة فيه تقدم ملحوظ وكل الناس بتشيد بيه».