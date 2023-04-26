«محمد» يعاني من مرض صعب بالدقهلية.. والدته تستغيث: ابني بيضيع

كابوس عاش داخله أسرة الطفل «محمد أحمد، 11 سنة» ابن المطرية، بمحافظة الدقهلية بعد أن اكتشفوا إصابته بمرض التغوط وعمل براز بشكل دائم ولا إرادي، ما استدعى القلق في قلب والدته، من أجل البحث عن سبب للأمر وعلاجه، فتنقلت بين أبواب الأطباء، حتى توصلت لحل، لكنه يحمل معضلة كبيرة، وهي تكاليف الجراحة الباهظة، وأصبح الأمر مرهونا للوقت.

عمل تغوط لا إرادي منذ 4 سنوات

قالت «سماح محمد» والدة الطفل محمد لـ«الوطن» إن حالة ابنها ظهرت منذ سنوات: «بداية المرض من 4 سنين، من خلال عمل تغوط وهو براز لا إرادي بشكل مستمر، وكان أخوه كان بيتعالج من تبول وليس براز، عرضته على طبيب مسالك البولية، حولني على مخ وأعصاب».

البحث عن علاج للطفل محمد

وأوضحت ابنة المطرية أنها تنقلت بين أطباء كثيرين، دون العثور على جدوى أو حل: «روحت لدكتور مخ وأعصاب كتبت على علاج فرط حركة، منفعش رجعت ليها تاني قلت ليها ابني بيعمل براز مش بيكسر الدنيا علشان تديني فرط حركة، وبعدها فضلت أروح أكثر من مكان ومستشفى مفيش أي نتيجة، لغاية ما روحت المركز الطبي في مصر».

حاجة الطفل لإجراء عملية جراحية

وأضافت أن الطبيب طلب منها عمل إشاعات: «قالي في الآخر أن ابني محتاج عملية مش علاج، عرفت أن العملية محتاجة 65 ألف جنية، روحت لطبيب تاني في المطرية قلت يمكن يعملها بسعر أقل ويرحمنا، للأسف طردني من عيادته، لما شافني وأنا بعيط، بعتني لدكتور تاني».

وأشارت إلى أن الطبيب الآخر طلب أشعة مختلفة: «في النهاية توصلنا أن القولون بيمتد لفوق علي القفص الصدري والقلب، ومينفعش معه علاج، محتاج عملية ضروري، وطلب مني مبلغ 60 ألف للعملية، قعدت أعيط ليه لو يخفف علينا التكاليف، بسبب الظروف، رفض، وقالي المهلة أنك قدامك أسبوعين».

«نفسي يرجع طبيعي، ابني بيضيع مني» بكلمات موجعة طالبت الأم الاستغاثة لنجدتها:« الدكتور بيقولي ابنك بيضيع منك انت بالمنظر ده هتضيعيه من بين ايدك، انجدي ابنك بالعملية، نفسي الناس تقف جنبي واقدر انجد ابني».