محافظة أسوان تتحمل نفقة علاج طفل مصاب شلل ولين عظام وفشل كلوي

فى لفتة إنسانية استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الطفل عبد الله محمود 12 سنة، الذي يعاني من شلل ولين عظام فى الأطراف، وأيضاً مرض الفشل الكلوى بحضور والده، الذي يعمل سائقاً في هيئة العون الغذائي.

وبعد اطلاعه على تفاصيل الحالة قرر اللواء أشرف عطية تحمل المحافظة نفقة علاجه بالقاهرة من خلال عرضه على أحد الأطباء الاستشاريين المتخصصين لوضع برنامج علاجي متكامل يشمل العلاج الطبيعي لتمكينه من الحركة بشكل أفضل، موجهاً إلى قيام مبادرة «الناس لبعضهم»، بتخصيص كرسي كهربائي متحرك لتسهيل الحركة للطفل عبد الله، بجانب صرف مبلغ 5 آلاف جنيه كإعانة عاجلة لأسرته لمساعدتها في مصاريف السفر والتنقل نظراً لظروفهم المعيشية.

مباراة أسوان في الدوري الأسبوع الماضي

فيما أجرى محافظ أسوان حواراً أبوياً مع عبد الله حيث أهدى له ورقة مالية عليها توقيع المحافظ، مع إهدائه ميدالية ودبوس النادي الأهلي بعدما أعرب عن فرحته بلقاء لاعبي الفريق الأحمر عقب مباراة أسوان في الدوري الأسبوع الماضي.

تعرضه لمرض الفشل الكلوى

ومن جانبه وجه والد الطفل عبد الله شكره الجزيل لمحافظ أسوان على هذه الرعاية والاهتمام به فور سماعه بحالة نجله، التي بدأت منذ عامين عندما كان في الصف الرابع الدراسي لمعاناته من مرض لين العظام ونقص الكالسيوم، الذي أدى إلى عدم قدرته على الحركة بشكل كامل، بجانب تعرضه لمرض الفشل الكلوي، لافتاً إلى أنه فوجئ باستجابة المحافظ لمقابلة عبد الله وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة، فضلاً عن عرضه على أكبر الأطباء الاستشاريين للإسراع بعلاجه.