«الدفاع الروسية»: محادثات رباعية في موسكو لإعادة العلاقات التركية السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا عقدوا محادثات رباعية في موسكو اليوم الثلاثاء.

إعادة العلاقات السورية التركية

وقالت الوزارة في بيانها إن المحادثات تناولت تعزيز الأمن في سوريا وإعادة العلاقات السورية التركية، مشيرة إلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وأضاف البيان أنه جرى خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، موضحا أن وزراء الدفاع أكدوا بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من سوريا وتركيا وإيران، حيث بحث معهم التعاون الثنائي ومختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي.