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الصورالأولى لتحطم طائرة هليكوبتر وسط روسيا

كتب:

حسن رمضان
07:44 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
حطام طائرة هليكوبتر روسية

حطام طائرة هليكوبتر روسية

شهدت مقاطعة «فولجوجراد»، وسط روسيا، حادث تحطم طائرة هليكوبتر مخصصة للإسعاف الجوي، صباح، ما أسفر مصرع الطيار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى تحطم طائرة هليكوبتر أثناء عودتها إلى القاعدة في منطقة فولجوجراد، موضحة أن الحادث، وقع بمنطقة جوروديشينسكي خارج القطاع السكني. 

وبدأت السلطات الروسية، التحقيق في  قضية جنائية بموجب الجزء 2 من المادة 263 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة  «ريا نوفوستي»، الروسية.

 

 

 

 

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تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة فولجوجراد الروسية
بقلم حسن رمضان