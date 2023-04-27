12 معلومة عن محمية وادي دجلة.. منها التنزه باستخدام الدراجات الهوائية

تزخر محافظة القاهرة بالعديد من المواقع التراثية والأثرية، ومنها محمية وادى دجلة في الصحراء الشرقية، وتحديدا شرق المعادي، ومن أبرز المعلومات حول محمية وادى دجلة وفق تقرير صادر عن محافظة القاهرة مايلي:

- محمية طبيعية بموجب قراررئيس الوزراء رقم 47 لسنه 1999، والمعدل بالقرار رقم 3057 لسنة 1999، على مساحة إجمالية حوالي 60 كيلومترا.

- تمتد المحمية من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كيلومترا.

- توجد صخور الحجر الجيري، الذي ترسب في البيئة البحرية بالصحراء الشرقية من 60 مليون سنة.

- المحمية غنية بالحفريات ووادى دجلة جزء من الهضبة الشمالية لصخور الجيرية من عصر الإيوسين، والتي عرفها القصاصي سنة 1993 كبيئة مميزة بطبيعة جغرافية في مصر.

الموارد الطبيعية بالوادى

- معظم الموارد البارزة في وادي دجلة، هو المنظر العام للوادي والغني بالحياة النباتية والحيوانية.

- يكسو الوادي غطاء واقي من النباتات الحولية والدائمة، وسجل حوالي 64 نوعا من النباتات.

- سجل حديثا وجود آثار للغزال الحفري في المنطقة، مما يعطي دليلا على وجود التيتل النوبي، وسجل حوالي عشرون نوعا من أنواع الزواحف، وتشمل السلاحف المصرية المهددة الانقراض .

الطيور المهاجرة

- سجل 12 نوعا من طيور الصحراء الشرقية بالإضافة إلى الأنواع المهاجرة والزائرة شتاءً والمقيمة والزائرة صيفا.

- من أفضل أماكن التخييم في مصر عبارة عن وادى تجمع السيول وبه تنوع بيئة ممتاز.

- أكثر مميزات «وادي دجلة» القدرة على التخييم بالمحمية في أمان، فهي تضم عددا من الحيوانات النادرة من بينها الغزلان والأرانب البرية والثعلب الأحمر والماعز الجبلي والسلاحف والطيور، وهي غير مؤذية وتعتبر صديقة للإنسان.

درجات هوائية

- يمكن استخدام الدراجات فى المحمية، مما يجعل المغامرة أكثر متعة وتميز على عكس باقي المحميات التي يمنع بها استخدام الدراجات الهوائية.

- المحمية تحتوي على تجويفات في الجبل، تجعل الجو رطب ومميز حتى مع ارتفاع درجة الحرارة، وتصلح المحمية لعشاق الطبيعة والمناظر الطبيعية والهدوء والاسترخاء.