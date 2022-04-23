مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرض من محمية وادى دجلة 

شارك البنك الأهلي المصري مع وزارة البيئة، في احتفالية أقيمت بمركز زوار محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة، تزامنا مع اليوم العالمي للأرض الثاني والخمسون لعام 2022، والذي يعقد هذا العام تحت شعار «استثمر في كوكبنا» للتأكيد على أن البيئة هي فرصة حقيقة للجميع، وأن التنمية لا تتعارض مع حماية البيئة بل تعززها من أجل حياة أفضل للجميع على كوكب الأرض.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعدد من السفراء والاعلاميين بالإضافة إلى ممثلي المستثمرين في قطاع السياحة البيئية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ياسمين فؤاد: الاستثمار والبيئة وجهان لعملة واحدة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أننا نحتفل هنا باليوم العالمي للأرض، الذي تم تحديده من قبل الأمم المتحدة في 22 أبريل من كل عام، للتوعية بأهمية حماية البيئة حيث يقام هذا العام تحت شعار «استثمر في كوكبنا»، ويأتي هذا الشعار في قلب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم؛ ليؤكد أن الاسثتمار في الكوكب مع حماية البيئة والموارد الطبيعية لا يعني تراجع في الاقتصاد الكلي للدول، بل هو حماية لها وللإنسان، فالاستثمار والبيئة و جهين لعملة واحدة، ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاحتفالية الشكر للبنك الأهلي المصري، كونه من أهم البنوك الوطنية والراعي الإستراتيجي لحملة أيكو إيجيبت لدعمه المستمر للمنظومة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن شعار يوم الأرض يشدد على أهمية الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية للحد من آثار التغيرات المناخية في الوقت الذي تتشرف فيه مصر باستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية نيابة عن القارة الإفريقية نهاية العام الحالي.

فؤاد: كل حدث بيئي يعرفنا أكثر على المحميات الطبيعية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إننا مع كل حدث بيئي نتعرف أكثر على المحميات الطبيعية وما يتم فيها من تطوير في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر»، التي تم اطلاقها منذ 3 سنوات تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي انبثق عنها حملة إيكو إيجبيت التي أطلقت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للترويج للسياحة البيئية، في مصر كمنتج فريد يميزه التراث الاجتماعي والثقافي للمواطن بالمجتمعات المحلية بالمحميات وكذلك ما يتم فيها من استثمار وأنشطة من قبل الشباب.

وشددت وزيرة البيئة، على أنه ليس هناك انفصال بين الاستثمار بالمحمية والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من آثار التغيرات المناخية، فالقضايا البيئية متشابكة وهدفها الرئيسي هو توعية الإنسان بحماية كوكب الأرض لأنه ليس له خيار آخر ونحن هنا اليوم بمحمية وادي دجلة خير مثال على ما يتم من تطوير واستثمار متوافق مع الطبيعة والمحمية.

دعم سبل الدولة في اتجاهها نحو الاقتصاد الأخضر

ودعت «فؤاد»، بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعي لإنقاذ كوكب الأرض، خاصة رجال الصناعة والاقتصاد والاستثمار للحد من آثار التغيرات المناخية التي أصبحنا جميعا نراها ونشعر بها دون استثناء، مشددة على أهمية دعم سبل الدولة في اتجاهها نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة، لكنها ستساهم في إنقاذ الطبيعة على كافة المستويات منها ترشيد استهلاك الطاقة، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام، وأيضًا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها، فنحن في حاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة، يتم إدارته على نحو مستدام.

وقالت وزيرة البيئة ان الإحتفال هذا العام يركز على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ وتشجيع الجميع من حكومات وأفراد وقطاع خاص للقيام بأدوارهم والمساعدة في تسريع الانتقال نحو الأقتصاد الأخضر، كما أن يوم الأرض يحث المواطنين على تعزيز الإنسجام مع الطبيعة والأرض ووقف الإتجار غير المشروع بالأحياء البرية ومواجهة التغيرات المناخية وإزالة الغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

الحفاظ على الموارد الطبيعية يدعم السياحة البيئية

وأضافت أن الاحتفالية التي تتزامن مع اليوم العالمي للأرض، تهدف إلى نشر الثقافة البيئية تجاه المحميات والحفاظ على الموارد الطبيعية لدعم السياحة البيئية في مصر، مشيرة إلى أنه تم إطلاق العديد من الفاعليات وحملات التوعية بهدف نشر الوعي البيئي، خاصة لدي الشباب والعمل على دمج المجتمع المحلي، وتطوير أساليبه في الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية لتلك المحميات.

من جانبه أكد هشام عكاشة، أن البنك يسعى من خلال الشراكة مع وزارة البيئة إلى رفع الوعي تجاه المحميات الطبيعية، وتقديم نموذج حقيقي يدعم التنمية المستدامة التي يضعها البنك ضمن أهم استراتيجياته، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كل وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطني، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث أن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأضاف «عكاشة»، أن التعاون الممتد بين البنك والوزارة، أثمر عن تحقيق العديد من النجاحات والشراكات في مختلف مجالات العمل القومية والثقافية والبيئية منذ التسعينيات القرن الماضي، وأعربت نرمين شهاب الدين، عن فخرها بمشاركة البنك الأهلي كشريك وطني وراعي استراتيجي للحملة، والذي يعكس أهمية وقيمة الدور المجتمعي للبنك الأهلي المصري في مصر، لدعم سبل الارتقاء والنمو على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار بالقطاع البيئي كأحد اهم المجالات الواعدة في مصر.

يذكر أن اليوم العالمي للأرض هذا العام يوافق الذكري الـ52، حيث تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 ويشارك فيه اكثر من 193 دولة حول العالم.