كشفت وزارة البيئة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن أن صندوق حماية البيئة يتيح إمكانية تقديم الدعم المالى وتمويل المشروعات، من خلال توفير الإجراءات، الشروط، الأولويات البيئية، برامج الدعم المادي، بالإضافة إلى توضيح كيفية التقدم بطلبات الدعم والنماذج الخاصــة بإتاحة التمويل، ويمكن التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الحصول على تمويل المشروعات من صندوق حماية البيئة، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة.

خطوات الحصول على تمويل المشروعات من صندوق حماية البيئة

- في البداية، إذا أردت التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة، يجب أولا أن تسأل نفسك عدد من الأسئلة، وهي:

1- هل يوجد لدى مشروع أو فكرة لمشروع يعود بفائدة على البيئة ويحتاج إلى تمويل؟

2- هل يتماشى المشروع مع الأولويات البيئية المعلنة لهذا العام؟

3- ما نوع التمويل الذي يتأهل له مشروعي؟

- وبعد طرح هذه الأسئلة، إذا كان لديك مشروع مناسب، قم باتباع الخطوات التالية:

أولا: حمل استمارة التقدم بطلب مشروع.

ثانيا: قم باستكمال استمارة طلب المشروع الخاص بك بالمرفقات المطلوبة.

ثالثا: قم بتسليم استمارة طلب المشروع لـ«صندوق حماية البيئة» بمقر الصندوق أو عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني.

رابعا: يمكن الحصول على النماذج الخاصة من استمارات الدعم من مكتب صندوق حماية البيئة أو عن طريق البريد الإلكتروني.

- يوجود العاملون في صندوق حماية البيئة للإجابة على أي استفسارات خاصة بالتقدم و ملء الطلبات.