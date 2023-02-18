شركة صينية تبتكر دراجات قابلة للطي.. تعمل بالهيدروجين وصديقة للبيئة

في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة، تتسابق الشركات على إنتاج أحدث التقنيات لتسهيل الحياة على المواطنين في جميع أنحاء العالم، لذا أطلقت شركة «يوآن» الصينية المتخصصة في إنتاج الدراجات، نموذجًا أوليًا لدراجة مبتكرة تعمل بالهيدروجين قابلة للطي.

وتشبه الدرجات القابلة للطي مثيلتها التقليدية، وتختلف عنها في أنها مجهزة بخلية وقود هيدروجيني وجهاز تخزين منخفض الضغط للهيدروجين، لتوليد الطاقة اللازمة لقيادتها بمجرد تلقي غشاء تبادل البروتون للهيدروجين من جهاز التخزين.

اختلاف الدراجة الصينية عن التقليدية

وتتميز خلايا الوقود الهيدروجيني مقارنة بالدراجة الكهربائية التقليدية التي تستخدم بطاريات الليثيوم، بعدة مزايا، منها عمر الخدمة الأطول وكونها صديقة للبيئة لأنها تنتج الماء فقط في أثناء التشغيل، بحسب وكالة «سبوتنك».

وتوفر الدراجات الجديدة التي تعمل بالهيدروجين، الطاقة بحسب السرعة التي يطبقها الراكب، وتتوقف عن توليد طاقة عند وصول السرعة إلى 24 كيلومترًا/ ساعة.

إنتاج دراجات الهيدروجين على نطاق واسع

وسوف تنتج الشركة أول دفعة من الدراجات الجديدة على نطاق واسع في نهاية شهر مارس المقبل، ومن المتوقع أن تصل إلى قدرة إنتاج سنوية 200 ألف دراجة بحلول عام 2025.

وفي ظل التغيرات المناخية والتأثيرات التي تجتاح العالم، تسعى العديد من الدول جاهدة لاستخدام منتجات صديقة للبيئة على نطاق واسع لتقليل الانبعاثات سواء على مستوى وسائل النقل أو المنتجات الأخرى.

وقدم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل عقب قمة المناخ، حلولا وتوصيات لتحفيز الابتكار، حيث إذ يستعرض الدليل 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية لمشروعات خضراء بمصر والعالم، وأوضح الدكتور محمد الجوهري أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في حديث سابق لـ«الوطن» أن هناك توصيات بالاهتمام بالمشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة، والبعد عن المشروعات التي تلوث البيئة.