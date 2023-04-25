إصابة شاب في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية ببورسعيد

أصيب شاب في تصادم دراجة نارية مع سيارة نقل أمام مستشفى السائقين بشارع 23 ديسمبر بحي الزهور ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة شاب في حادث

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة عبد الله ناصر محمد متولي زقزوق، 19 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ويجري تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن موتوسيكل اصطدم بسيارة نقل بشارع ديسمبر أمام مستشفى السائقين بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث إصابة سائق الموتوسيكل.

فريق بحث لمتابعة الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الموتوسيكل والسيارة النقل ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.