وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة بورسعيد.. تأمين صحي واجتماعي

ضمت نشرة التوظيف النصف شهرية التي أصدرتها القوى العاملة، وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة بورسعيد للشباب من الجنسين بخبرة وبدون خبرة للمؤهلات العليا والمتوسطة.

وتوفر وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة بورسعيد وفقا لنشرة التوظيف التي أصدرتها المديرية للشباب من الجنسين مواصلات، وتأمينا صحيا واجتماعيا، ويحدد الراتب بها وفقا للمقابلة الشخصية والخبرة والمؤهل.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة بورسعيد

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة بورسعيد ضمتها نشرة التوظيف النصف شهرية بالمحافظة:

- شركة كريز تطلب عمال فطائر وعمال حلويات بمؤهلات متوسطة، بسن لا يقل عن 18 عاما وراتب يبدأ من 2700 جنيه، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

وظائف خالية للشباب

- شركة فودز تطلب عدة وظائف خالية منها، مساعد شيف ومندوبي توصيل ومقدمي طلبات بمؤهلات متوسطة وسن يبدا من 20 حتى 30 عاما للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 2700 جنيه، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- مصنع ملابس حمدي يطلب عاملات عادية سن يبدأ من 18 عاما بخبرة وبدون، وبمؤهل وبدون مع تحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية، والخبرة والمؤهل، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

فرص عمل توفر تأمين اجتماعي وتأمين صحي

- مصنع النور يطلب فنيين طباعة أفرخ وأفراد أمن ومراقبي كاميرات وعمال شغل كرتون وعمال أرضية، من الجنسين مؤهلات متوسطة وعليا وبدون مؤهل، سن يبدأ من 18عاما حتى 40 عاما وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه، وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة 2023

يمكن التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة بورسعيد عبر مقر مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتقديم طلب يدويا موضح به بيانات طالب العمل كاملة واسم الوظيفة المتقدم عليها، ويتم الرد على المتقدمين عبر رقم هاتف المبين بالبيانات.