محافظ بورسعيد يحتفل مع المواطنين بعيد الفطر على الشاطئ.. قدموا له الكعك

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، شاطئ المحافظة لمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك

وقدم محافظ بورسعيد التهاني القلبية للمواطنين بعيد الفطر المبارك، متمنيا أن ينعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في مصر.

الغضبان في الخيمة البدوية

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على الجلوس وسط المواطنين بالخيمة البدوية على شاطئ بورسعيد، واستمع اللواء عادل الغضبان لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة على شاطئ بورسعيد، وأشار أن محافظة بورسعيد تحرص على إسعاد المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

صور تذكارية مع محافظ بورسعيد

واستقبل المواطنون المحافظ بحالة من الفرحة والسعادة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وقدموا له كحك العيد احتفالا بزيارته واحتفاله مع المواطنين والأهالي، وجلس المحافظ مع المواطنين وسط الأجواء الاحتفالية، واستمع إلى نغمات السمسمية، وأعرب عن سعادته بالفرحة التي يعيشها المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد شهدت توافد الآلاف من المواطنين على الشواطىء والمتنزهات والحدائق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت شواطئ وحدائق بورسعيد، إقبالا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى في بورسعيد

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء و المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيا للمواطنين الاستمتاع بالشواطىء والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.