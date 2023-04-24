إصابة سائق وسيدة في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالمحلة

أصيب سائق توك توك، وسيدة بكدمات وسحجات وكسور متفرقة وجروح متفرقة إثر تصادم سيارة، بمركبة «توك توك»، علي الطريق الدائري، بمنطقة الشعبية، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم سيارة وتوك توك

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، نتيجة تصادم سيارة بمركبة «توك توك»، بمنطقة الشعبية، بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى.

انتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة سائق توك توك، وسيدة باصابات مختلفة ومتفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم سيارة، بمركبة «توك توك » وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث

وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.